بيسكوف: بوتين ما زال ينظر بشكل ودي إلى الغرب

الوكيل الإخباري - قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن الرئيس الروسي ، فلاديمير بوتين، لا يزال ينظر بشكل ودي للغاية إلى الغرب.

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وأضاف بيسكوف، في حديث تلفزيوني: "لا يزال موقفه من الغرب، جيد جدا. سيكون من الغباء النظر إلى الغرب بشكل سيء".

وقال: "نحن نعتبر في الكثير من النواحي متخلفين عنهم".



وشدد بيسكوف، على أن " الغرب، يمثل ثقافة غنية "، وأضاف: "ونحن لدينا أيضا أعلى مستويات من الثقافة"، مؤكدا على وجود الكثير من المواقع، حيث يمكن تبادل هذه الثقافة.

المصدر : روسيا اليوم

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