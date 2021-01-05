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الثلاثاء، 05-01-2021 12:50 م

لاعتبارهم ثقافة غنية

بيسكوف: بوتين ما زال ينظر بشكل ودي إلى الغرب

بي
فلاديمير بوتين


الوكيل الإخباري - قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن الرئيس الروسي ، فلاديمير بوتين، لا يزال ينظر بشكل ودي للغاية إلى الغرب.

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وأضاف بيسكوف، في حديث تلفزيوني: "لا يزال موقفه من الغرب، جيد جدا. سيكون من الغباء النظر إلى الغرب بشكل سيء".

 

وقال: "نحن نعتبر في الكثير من النواحي متخلفين عنهم".


وشدد بيسكوف، على أن " الغرب، يمثل ثقافة غنية "، وأضاف: "ونحن لدينا أيضا أعلى مستويات من الثقافة"، مؤكدا على وجود الكثير من المواقع، حيث يمكن تبادل هذه الثقافة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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