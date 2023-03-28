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الثلاثاء، 28-03-2023 01:43 م

بيسكوف: قرار ألمانيا رفع حجم المساعدات لأوكرانيا لا يبشر بالخير

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الوكيل الإخباري - صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن قرار السلطات الألمانية، رفع حجم المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا، لا يبشر بالخير.

جاء ذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان قرار الحكومة الألمانية سيعود بعواقب على العلاقات الروسية الألمانية.

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وأوضح بيسكوف، أن ألمانيا تشارك بشكل كبير وفعال، في عمليات إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأن قرارها الأخير لن يعود بالخير أبدا.


وأفادت صحيفة Spiegel، بأن وزارة المالية الألمانية تعتزم التنسيق مع البرلمان الألماني "البوندستاغ" على رفع ميزانية صندوق الميزانية، الذي يتم من خلاله تمويل المساعدات لكييف، من 2.2 مليار إلى 5.4 مليار يورو هذا العام، بسبب الخسائر الكبيرة التي تتكبدها القوات الأوكرانية.

 

RT

 




 

 


 

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