الثلاثاء 15-06-2021
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الثلاثاء، 15-06-2021 02:58 م

بيسكوف: لم تعد هناك محادثات حول مؤتمر بوتين وبايدن

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الوكيل الإخباري- أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن المحادثات بين موسكو وواشنطن بشأن احتمال عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن لم تعد جارية.

وقال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كانت المناقشات مستمرة بين الجانبين الروسي الأمريكي حول حيثيات تواصل الرئيسين مع وسائل الإعلام، بعد لقائهما في جنيف، قال "لقد تم التوصل إلى وضوح كامل حول هذا الموضوع، إذ رفض الجانب الأمريكي فكرة عقد مؤتمر صحفي مشترك. وقد سمعنا تصريحات الرئيس بايدن بأنه يفضل أن يتحدث على انفراد".

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وأضاف "بدورة سيخرج الرئيس بوتين إلى وسائل الإعلام كما قلنا سابقا.. وستكون هي محادثة مفتوحة ومفصلة وصريحة مع الصحفيين".

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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