بيسكوف يتحدث عن اللقاء المرتقب بين بوتين وباشينيان

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إن زيارة القائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، إلى روسيا، تتمتع بأهمية كبيرة.

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وذكر ممثل الكرملين، أن لقاء باشينيان مع الرئيس، فلاديمير بوتين، سيتم في النصف الثاني من اليوم الأربعاء.



وأضاف بيسكوف، "سيصل باشينيان إلى موسكو في زيارة عمل، ومن المقرر أن يستقبله الرئيس، بوتين، على انفراد في النصف الثاني من النهار، ومن ثم سيتواصل الحوارعلى شكل غداء عمل".

وتابع، "هذه الزيارة الخارجية الأولى التي يقوم بها، باشينيان، بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية، كان نصرا واضحا ومقنعا الى حد ما".



ونوه بيسكوف، بأنه سيتم خلال اللقاء بحث الوضع في قره باغ، وانتشار العسكريين الروس هناك، والعلاقات الثنائية. وأكد على أنه لا توجد خطط للتوقيع على وثائق بعد المحادثات.

المصدر: روسيا اليوم