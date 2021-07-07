الخميس 08-07-2021
الوكيل الاخباري

وزير التربية : اجتماع لبحث نتائج امتحان الفيزياء غداً

القوات المسلحة تتسلم آليات عسكرية جديدة من نوع همر.. صور

السير تنوّه للمواطنين حول تدهور مركبة أمام الخارجية باتجاه المطار

السماح لمن هم فوق الـ 30 عاما بتلقي اللقاح دون موعد مسبق

الإفتاء توضح حول موعد ووجوب الإمساك عن قص الشعر والأظفار لمن يريد التضحية

الأمانة تطرح حزمة مشاريع استثمارية نهاية تموز

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

4971 منشأة أبرمت اتفاقيات تقسيط للمبالغ المستحقة عليها

اتفاق على تزويد الاحتلال للأردن بـ50 مليون م3 من المياه المشتراة

عطاء بقيمة 500 ألف دينار لإعادة تأهيل متنزه بلدية جرش

الأربعاء، 07-07-2021 01:43 م

بيسكوف يتحدث عن اللقاء المرتقب بين بوتين وباشينيان

60e582af4c59b7357933265e


الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إن زيارة القائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، إلى روسيا، تتمتع بأهمية كبيرة.

اضافة اعلان


وذكر ممثل الكرملين، أن لقاء باشينيان مع الرئيس، فلاديمير بوتين، سيتم في النصف الثاني من اليوم الأربعاء.


وأضاف بيسكوف، "سيصل باشينيان إلى موسكو في زيارة عمل، ومن المقرر أن يستقبله الرئيس، بوتين، على انفراد في النصف الثاني من النهار، ومن ثم سيتواصل الحوارعلى شكل غداء عمل".

 

وتابع، "هذه الزيارة الخارجية الأولى التي يقوم بها، باشينيان، بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية، كان نصرا واضحا ومقنعا الى حد ما".


ونوه بيسكوف، بأنه سيتم خلال اللقاء بحث الوضع في قره باغ، وانتشار العسكريين الروس هناك، والعلاقات الثنائية. وأكد على أنه لا توجد خطط للتوقيع على وثائق بعد المحادثات.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fb015e44c59b717d20029c6

السعودية وإيران تتبادلان انتقادات بشأن أنشطتهما في المجال النووي

unnamed

دمشق تتهم تركيا والولايات المتحدة بنهب الثروات السورية وإطالة أمد الأزمة

06128083672216433876722181267838

مصر تسقط الجنسية عن اثنين من مواطنيها

60e5bcca42360447373cea7d

مصر ترسل 4 طائرات عسكرية إلى السودان بأمر من السيسي

ef09c2a5baea4e73a22d30fcdf021f29-ef09c2a5baea4e73a22d30fcdf021f29-0_518369_highres

ترامب يقاضي فيسبوك وتويتر ويوتيوب

بالفيديو.سفينة-إنزال-أمريكية-كبيرة-في_822633_large

سفينة إنزال أمريكية متجهة إلى البحر الأسود

أخبار متعلقة
5f43ccf8423604591503a836

بوتين يبحث مع لوكاشينكو ضغط العقوبات على بيلاروس

150941_emrikiya-rusiya

أمريكا: يوجد فرص للتعاون مع روسيا

60d9afa64236046ea759a163

بوتين: العلاقات الروسية الصينية نموذجا يحتذى به

60bb7e4d4c59b713ee073352

توجه روسي بمساعدة قطر في تحضيرات مونديال 2022

6072e7fa4236041fed610d7c

بيسكوف: لم تعد هناك محادثات حول مؤتمر بوتين وبايدن

60c4a2ad42360421e27f17ad

عقد مؤتمر صحفي لبايدن بعد اجتماعه مع بوتين