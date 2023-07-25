الثلاثاء 25-07-2023
الوكيل الاخباري

الأمن للمواطنين: شاركونا في التصدي لهذا القاتل - فيديو

الجزائر.. إخماد 80 بالمئة من حرائق الغابات

إقبال طبيعي على أجهزة التبريد رغم ارتفاع درجات الحرارة

شمول نحو 2465 أسرة جديدة في برنامج الدعم النقدي الموحد

سقوط حر لعملات عربية في وقت قياسي .. تعرف عليها

توضيح من التربية بعد انتهاء امتحانات التوجيهي

شاهد : موقف بطولي لشرطي اردني يحول دون وقوع كارثة - فيديو

الأمن يكشف هوية مطلق النار على فتاة بإربد ويلقي القبض عليه

الغذاء والدواء تنشر قائمة الأدوية التي خفضت أسعارها على موقعها الإلكتروني

الكرملين بوتين ولوكاشينكو التقيا "لضبط الساعة"

الثلاثاء، 25-07-2023 01:37 م

بيسكوف يعلق على اقتراح دول البلطيق تصدير الحبوب الأوكرانية

64bf9e144236042af518b587


الوكيل الإخباري- علق متحدث الكرملين دميتري بيسكوف على اقتراح دول البلطيق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئها، بعد تعليق روسيا صفقة الحبوب ومنعها حركة السفن من وإلى أوكرانيا في البحر الأسود.

وقال بيسكوف إن هذا "حق سيادي" لهذه الدول.

اضافة اعلان

 

وكانت ليتوانيا قد عرضت على الاتحاد الأوروبي استخدام موانئ البلطيق لتصدير الحبوب الأوكرانية بعد فشل صفقة الحبوب، حيث صرح 3 وزراء ليتوانيين بأن موانئ بحر البلطيق يمكن أن تكون بمثابة "بديل موثوق" لعبور المنتجات الزراعية الأوكرانية، بما في ذلك الحبوب، حيث يمكن نقل 25 مليون طن من الحبوب سنويا.

وكان المدير العام لميناء كلايبيدا ألغيس لاتاكاس قد أعلن الأسبوع الماضي عن إمكانية نقل 10 ملايين طن من الحبوب الأوكرانية، إلا أنه قال إن إيصال المنتجات إلى الميناء هو ما قد يكون المشكلة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64bfaa244236042c1225895c

السعودية.. عقوبات بالسجن والغرامة والترحيل لمخالفي الإقامة

64bfbc8e423604385540dc9a

الجزائر.. إخماد 80 بالمئة من حرائق الغابات

64bfb0834236043a5b67500c

عزل وزير الخارجية الصيني تشين غانغ من منصبه

Nearly half say they intend to start their own business

وفقاً لاستطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي الخامس عشر لرأي الشباب العربي ثقة الشباب العربي بحكوماتهم تتهاوى خارج منطقة الخليج

64bfa114423604356755e231 (1)

الكرملين بوتين ولوكاشينكو التقيا "لضبط الساعة"

64bf90df42360419c32647ea (1)

انقطاع الكهرباء والمياه عن الآلاف في مدينة كاتانيا الإيطالية جراء الحر

أخبار متعلقة
649c8ba04236046ae466a609

رئيس لاتفيا يكشف أسباب فشل الهجوم الأوكراني المضاد

649c3813a2594

اعتقال وزير الدفاع ورئيس الأركان.. خطة بريغوجين التي لم تكتمل

image (93)

موسكو ترفض تقريراً أممياً عن احتجاز أطفال في أوكرانيا

ت

صفارات الإنذار تدوّي في 3 مقاطعات أوكرانية

649ae4f94c59b75cb6789ffa

جنوب إفريقيا تتعهد بمواصلة المحادثات الإفريقية مع بوتين وزيلينسكي

e1ebc130-1031-11ee-816c-eb33efffe2a0

زيلينسكي: هناك أسباب لدعوة كييف للانضمام إلى "الناتو"