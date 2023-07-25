بيسكوف يعلق على اقتراح دول البلطيق تصدير الحبوب الأوكرانية

الوكيل الإخباري- علق متحدث الكرملين دميتري بيسكوف على اقتراح دول البلطيق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئها، بعد تعليق روسيا صفقة الحبوب ومنعها حركة السفن من وإلى أوكرانيا في البحر الأسود.



وقال بيسكوف إن هذا "حق سيادي" لهذه الدول.

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وكانت ليتوانيا قد عرضت على الاتحاد الأوروبي استخدام موانئ البلطيق لتصدير الحبوب الأوكرانية بعد فشل صفقة الحبوب، حيث صرح 3 وزراء ليتوانيين بأن موانئ بحر البلطيق يمكن أن تكون بمثابة "بديل موثوق" لعبور المنتجات الزراعية الأوكرانية، بما في ذلك الحبوب، حيث يمكن نقل 25 مليون طن من الحبوب سنويا.



وكان المدير العام لميناء كلايبيدا ألغيس لاتاكاس قد أعلن الأسبوع الماضي عن إمكانية نقل 10 ملايين طن من الحبوب الأوكرانية، إلا أنه قال إن إيصال المنتجات إلى الميناء هو ما قد يكون المشكلة.

روسيا اليوم