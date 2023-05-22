الإثنين 22-05-2023
الوكيل الاخباري

اجتماع في جدة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى بطلب أردني وفلسطيني

ورشة في "بترا" عن مستجدات معايير جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز

إطلاق مشروع تدريبي بإربد لدعم العاملات في الزراعة

إعادة حركة السير القادم من طبربور باتجاه الزرقاء إلى جسر الشهيد غدا

توضيح حول حفل راغب علامة وتامر حسني المجاني في ستاد عمّان

البدء بتدريب معلمين من فئة المهن الفنية المساندة والإداريين

اليرموك تحتفل بتكريم الطلبة الفائزين بمسابقة القرآن الكريم

تخفيضات وعروض ترويجية في الاستهلاكية المدنية

التعليم العالي توضح مدد الإقامة المطلوبة من الطلبة الدارسين في الخارج

الخيرية الأردنية الهاشمية تسلّم الدفعة الثالثة لكفالة العائلات السورية اللاجئة

الإثنين، 22-05-2023 04:26 م

بيسكوف يوضح الطبيعة الخاصة للعلاقة بين بوتين وأردوغان

646b6a35423604192777e4be


الوكيل الإخباري - قال المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف إن رئيسي روسيا فلاديمير بوتين وتركيا رجب طيب أردوغان، رجلا سياسة على مستوى عال من الجدية والمسؤولية.

وشدد بيسكوف على أن بوتين وأردوغان، يتحملان دائما المسؤولية عن أقوالهما ويتعاملان مع قضايا محددة تتعلق بالعلاقات الثنائية ذات المنفعة المتبادلة.

وأضاف بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول سبب خصوصية العلاقة بين الزعيمين: "بوتين وأردوغان من الشخصيات السياسية الجادة للغاية، ولديهما خبرة سياسية واسعة ولم يعتادا على الحيل الشعبوية. هما من رجال السياسة والدولة المسؤولين عن كلامهم".

اضافة اعلان


وأشار بيسكوف، إلى أن بوتين وأردوغان يتعاملان مع قضايا محددة تتعلق بالعلاقات الثنائية متبادلة المنفعة، وهو أمر مهم لشعبي البلدين.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
646b70974c59b76e88311707

فرنسا.. عدد المتغيبين عن العمل يصل إلى مستوى قياسي

646b6d344c59b70ec06634f8

علييف: توقيع معاهدة سلام مع أرمينيا أمر لا مفر منه

646b6a7c4c59b770332e45b4

اللاجئون السوريون نقطة الخلاف بين "العدالة والتنمية" وتحالف "آتا"

646b5f94423604086427f7e2

الكرملين يعلق على الدعوات لإصلاح الأمم المتحدة

646b594d4c59b7746a5ad66f

مجموعة استطلاع أوكرانية تتسلل إلى مقاطعة بيلغورود الروسية

646b5d644236040ed126a961

الكرملين يصف مستوى تعاضد المجتمع الروسي حول بوتين بالمرتفع

أخبار متعلقة
6464cb854c59b7482344be23

كيليتشدار أوغلو: لن نترك تركيا للعقلية المريضة

64637c1b4c59b71ee3341f55

كيليتشدار أوغلو يجري تغييرا قبل مواجهة أردوغان في سباق الحسم على رئاسة تركيا

FwH95qsXsAAlm0Q

تركيا.. أوغان يعلن عن الشخص الذي سيدعمه في جولة الإعادة

240138

تزامنا مع انتخابات رئاسة تركيا.. ماذا تعني "جولة الإعادة"؟

645f8d2d4c59b71ac61e62c3

اسطنبول.. آلاف الأتراك يحتشدون في ساحة كيزيلاي دعما لأردوغان

645f55b94c59b72f8c241237

من لاعب كرة قدم فشل في بلوغ النجومية إلى زعيم عالمي.. أردوغان أمام انتخابات حاسمة