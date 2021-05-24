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الإثنين، 24-05-2021 11:48 ص

بيلاروسية: يجب النظر بحادثة هبوط طائرة ' رايان إير'

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية البيلاروسية، إنه يجب النظر إلى حادث الهبوط الاضطراري لطائرة شركة "رايان إير" يوم أمس الأحد، من وجهة نظر أمان وسلامة الطيران، التي قام الجانب البيلاروسي بضمانها.

وشددت الوزارة، على أن سلطات بيلاروس تصرفت بشكل يتوافق مع القواعد الدولية تماما.

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ونوهت الخارجية البيلاروسية، بأن الدول الغربية قامت بتسييس الوضع، والخروج باستنتاجات متسرعة.

 

من جانبه، قال مصدر في مديرية الطيران بوزارة النقل والاتصالات البيلاروسية، إنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الوضع المحيط بحادث الهبوط الاضطراري المذكور.


وذكر المصدر، اليوم الإثنين، أنه سيتم في المستقبل القريب الإعلان عن نتائج التحقيق وكشف الظروف المحيطة بعملية هبوط الطائرة.


وأضاف المصدر، بأنه "تم تشكيل لجنة تحقيق في إدارة الطيران. وسيتم الإعلان عن جميع الظروف في المستقبل القريب".


المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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