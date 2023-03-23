الخميس 23-03-2023
الوكيل الاخباري

مع بداية شهر رمضان.. إليكم هذه النصائح الصحية

الملك يتبادل التهاني بالشهر الفضيل مع رئيس كازاخستان ورئيس وزراء العراق

صندوق الحج يعلن أسماء حجاج 2023 - رابط

قرار قضائي بتضمين مدير مستشفى مليون دينار لهدره المال العام

نقيب المواد الغذائية: حركة نشطة وقوية في الأسواق منذ صباح اليوم

البنك المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

ميشوستين: روسيا والصين ستقران قريبا "خطة 2030"

الشواربة: توجه لإنشاء مواقف مدفوعة ومنع الوقوف العشوائي في عمّان

نحو مليون طن كميات الطعام المهدرة في الأردن سنوياً

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية

الخميس، 23-03-2023 02:20 م

بيلاروس تشكل فوجا صاروخيا جديدا مضادا للطائرات

135-125225-ramadan-suhoor-food-healthy_700x400


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع في بيلاروس عن تشكيل فوج صاروخي جديد مضاد للطائرات في القوات المسلحة البيلاروسية.

جاء ذلك وفق ما أعلنته الخدمة الصحفية للوزارة بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تابع البيان: "أثناء تشكيل الفوج، تم إيلاء اهتمام خاص لإنشاء بنية تحتية عسكرية حديثة وقاعدة تدريب وعتاد، وتجهيز أماكن مريحة لإيواء الأفراد، والتعامل مع قضايا الضمان الاجتماعي للجنود وعائلاتهم".

اضافة اعلان


ووفقا لوزارة الدفاع البيلاروسية، فإن مكان الفوج الجديد سوف يكون لونينتس بمنطقة بريست، فيما أبلغت الوزارة أن وزير الدفاع في البلاد الفريق فيكتور خرينين سيزور الوحدة العسكرية المشكلة حديثا.

 

RT


 




 

 


 

إقرأ ايضا
641c53c442360457b83049ff

للمرة الأولى منذ سنوات.. الخليجيون على موعد مع رمضان ربيعي ماطر

641be2fb4c59b72f7e27b41b

وزير الخارجية الإستوني يكشف كيف واجه الموت خلال زيارته إلى كييف

641c4b434c59b7445c0317ac

الرئيس الفنلندي يوقع القوانين الخاصة بانضمام بلاده إلى "الناتو"

تنزيل (2)

الدفاع الروسية: إسقاط طائرة و16 مسيرة ومقتل 465 جنديا أوكرانيا خلال يوم

641c35d642360462fa73231f

ميشوستين: روسيا والصين ستقران قريبا "خطة 2030"

641c34c54236044f157a137b

ميلوني: أنتظر خطوات ملموسة من الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة

أخبار متعلقة
image (3)

مجلس الشيوخ الفرنسي يقرّ رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً

188359Image1

وزير الدفاع الألماني: جيشنا غير قادر على حماية بلادنا

63f60336423604154c27843c

تايلاند تخطط لمنع استيراد المخلفات البلاستيكية

image - 2023-02-23T084057.817

برلمان المجر يصوّت على انضمام فنلندا والسويد للأطلسي

image - 2023-02-23T084005.610

روسيا تكشف مفاجأة بشأن زيارة بايدن إلى كييف

image - 2023-02-22T165309.316

واشنطن تسمح بتسليم البيرو الرئيس الأسبق اليخاندرو توليدو المتهم بالفساد