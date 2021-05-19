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الأربعاء، 19-05-2021 03:05 م

بيلاروس .. وفاة طيارين جراء تحطم طائرة تدريب عسكرية

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الدفاع البيلاروسية وفاة طيارين جراء تحطم طائرة تدريب عسكرية في ضواحي مدينة بارانافيتشي بشمال غربي العاصمة مينسك.

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وذكرت الوزارة أن طاقم الطائرة من طراز "ياك-130" رصد خلال تنفيذه طلعة تدريبية، عطلا فنيا، مضيفة أن الطيارين حاولا إبعاد الطائرة عن المدينة.
وتابعت الوزارة أن الطيارين، بعد أن تأكدا من أن مسار سقوط الطائرة لا يشمل منازل سكنية، انقذفا، لكن كلاهما توفيا جراء الحادث، دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية أخرى.


وعلى الرغم من هذا البيان، أفادت وكالة "بيلتا" البيلاروسية الرسمية بأن الطائرة تحطمت أمام منزل سكني ما أسفر عن اندلاع حريق، فيما تداولت وسائل إعلام لقطات من موقع الحادث. 

 

المصدر : روسيا اليوم 














 




 

 


 

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