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الخميس، 14-01-2021 09:53 ص

بيلوسي: إحالة ترمب للمحاكمة للمرة الثانية تثبت أنّ لا أحد فوق القانون

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الوكيل الاخباري - قالت رئيس مجلس النواب الأميركي الديموقراطية نانسي بيلوسي مساء أمس الأربعاء، إنّ القرار الاتّهامي الذي أصدره مجلس النواب بحقّ الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ، للمرة الثانية، بقصد عزله يثبت أنّ "ما من أحد فوق القانون".

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وبحسب واشنطن بوست، أضافت بيلوسي لدى توقيعها على القرار الاتّهامي تمهيداً لإحالة ترمب إلى مجلس الشيوخ انّ "مجلس النواب أظهر اليوم، بمشاركة من الحزبين، أنّ ما من أحد فوق القانون، ولا حتّى رئيس الولايات المتّحدة".


-- (بترا)

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