بيلوسي تدعو بايدن لإلقاء كلمة أمام الكونغرس بمناسبة 100 يوم على توليه السلطة

الوكيل الإخباري- دعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، الرئيس الأميركي جو بايدن لإلقاء كلمة أمام الكونغرس وأعضائه من مجلس الشيوخ، بمناسبة مرور 100 يوم على توليه السلطة في البلاد، رئيسا للولايات المتحدة الاميركية بعد انتخابات منظمة جرت عام 2020.

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وبحسب صحيفة واشنطن بوست، طلبت بيلوسي من بايدن أن يتناول في خطابه الذي تم تحديد موعده في 28 نيسان "تحديات وفرص هذه اللحظة التاريخية"، حيث تمر البلاد بأزمة صحية خانقة بفعل تداعيات فيروس كورونا المستجد.



وقال بيان صادر عن البيت الأبيض إن بايدن قبل دعوة بيلوسي للتحدث امام الكونغرس في الليلة التي تسبق اليوم المئة له في الرئاسة.

المصدر: بترا