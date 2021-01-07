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الخميس، 07-01-2021 10:55 م

بيلوسي: ترامب يمثل تهديدا فتاكا على الأميركيين ويجب عزله

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الوكيل الاخباري - دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى إقصاء رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترامب، من السلطة، واصفة إياه بـ”الشخصية الخطيرة جدا”.
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وقالت بيلوسي، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الخميس، إن “رئيس الولايات المتحدة تسبب أمس في تمرد مسلح ضد أمريكا”، مشيرة إلى أن ترامب “اتخذ إجراءات تخريبية”.

واعتبرت أن الهجوم على مبنى الكونغرس بتحريض من رئيس الولايات المتحدة سيلوث التاريخ الأمريكي إلى الأبد، مشيرة إلى أنه يجب عدم منحه أي فرصة أخرى لتعبئة أنصاره.

وأضافت: “الرئيس الأمريكي شخصية خطيرة جدا وينبغي ألا يتولى هذا المنصب، هذا الأمر يمثل أولوية عاجلة”.

 




 

 


 

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