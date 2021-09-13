بيلوسي تعلق على مزاعم تعذيب موظف إغاثة سعودي

الوكيل الإخباري - علقت رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أمس الأحد على مزاعم تعذيب موظف إغاثة سعودي خلال احتجازه في السعودية.



وكتبت بيلوسي عبر "تويتر": "أشعر بقلق عميق إزاء مزاعم تعذيب عامل الإغاثة عبد الرحمن السدحان خلال احتجازه"، واصفة الحكم الصادر بحقه بأنه "استمرار لاعتداء السعودية على حرية التعبير".

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وأضافت بيلوسي أن الكونغرس سيراقب جلسة الاستئناف المقررة اليوم الاثنين "كل انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام".

واحتجزت السلطات السعودية عامل الإغاثة في مارس 2018، وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما يليها حظر سفر لمدة 20 عاما، وفقا لبيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، في 6 أبريل الماضي.



المصدر : روسيا اليوم

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