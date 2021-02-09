الثلاثاء 09-02-2021
الوكيل الاخباري
 

التربية لـ الوكيل : هذه محددات العودة للتعليم عن بُعد

وزارة الصناعة والتجارة للوكيل : فتح المزيد من القطاعات يعتمد على الوضع الوبائي

البنك المركزي : احذروا إعلانات القروض الوهمية - وثيقة

برنامج الوكيل يسلط الضوء على أبرز المشاكل التي تواجه عودة الطلبة للمدارس

أسبوعان مصيريان في حياة الأردنيين

أسعار الذهب الثلاثاء 9/2/2021

تعليق دوام شعبة صفية في مدرسة بالمفرق

الإعلان عن سيناريو دوام الجامعات خلال أيام

وفيات الثلاثاء 9/2/2021

وزارة التربية والتعليم تتعامل مع العديد من الملاحظات

الثلاثاء، 09-02-2021 11:53 ص

بيل غيتس يكشف عن تهديدين خطيرين يمكن أن تواجههما البشرية بعد الجائحة

1185999102.jpg.0


الوكيل الاخباري - رأى الملياردير، مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، أن التهديدات التي تواجه البشرية بعد جائحة الفيروس التاجي تتمثل في تغير المناخ والإرهاب البيولوجي.

اضافة اعلان

وفي معرض إجابته عن سؤال حول المخاطر التي يجب أن يستعد العالم لها، قال غيتس في مقابلة مع قناة "فيريتاسيوم" على يوتيوب إن أحدها هو "تغير المناخ".


وأشار غيتس إلى أن معدل الوفيات الناجم عن هذا العامل سيكون "أعلى" كل عام مما هو يحصل الآن خلال جائحة فيروس كورونا.


ولفت مؤسس شركة مايكروسوفت إلى أن التهديد الثاني يتمثل في "الإرهاب البيولوجي، مشيرا إلى أنه "إذا أراد أحد ما  التسبب في ضرر للبشرية فيمكنه أن يصنع فيروسا، وهذا يعني أن احتمالية مواجهة مثل هذا الأمر أعلى مقارنة بالأوبئة الطبيعية الشبيهة بالراهنة".


وكان غيتس قد صرح في وقت سابق بأن العالم اليوم ليس مستعدا للوباء المقبل، والذي يمكن أن يكون أسوأ بعشر مرات من جائحة "كوفيد -19".


وأعرب في هاذ الصدد عن الأمل في أن "يبدو الوضع مختلفا بعد عامين بفضل اللقاحات واختبارات الكشف والأدوية وعلم الأوبئة والمراقبة.. وهناك الكثير الذي يمكن القيام به".


وأعرب الملياردير عن اعتقاده بأن الفيروس التاجي أصبح جزءا من الحياة اليومية للناس، بنفس درجة الزلازل والأعاصير أو تغير المناخ، مشددا على ضرورة أن تكون الاستجابة لمثل هذه التهديدات عالمية.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ل

بغداد تكشف إمكانية إعادة فتح سفارتها في طرابلس

77517bfcee38a91ce17828810b23bdfa

قطر تنفذ أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم

yuioyiou

دولة عربية تكتشف بؤرة لسلالة إنفلونزا الطيور

thumbs_b_c_fd7337643059d8d2de57c0ce695fb2e6

طوارئ وحظر تجوال.. احتجاجات في ولاية سودانية والحاكم يتدخل

6022423e4c59b761e16118b7

بالصور - بدء عمل معبر رفح البري في الاتجاهين اليوم

8e5c25b25329a5a886caf3ec308d5503

الصين: حجب شبكة التواصل الاجتماعي 'كلابهاوس'