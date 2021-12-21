بينها دولة عربية.. أميركا تدعو مواطنيها لعدم السفر لـ8 دول

الوكيل الإخباري - دعت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ووزارة الخارجية، الأميركيين،أمس الاثنين، إلى تجنب السفر إلى ثماني دول بسبب مخاوف تتعلق بكوفيد-19، منها لبنان وإسبانيا وفنلندا وتشاد.



وأضافت المراكز مناطق أخرى منها بونير وموناكو وسان مارينو وجبل طارق، إلى تصنيف المخاطر "المستوى الرابع: مرتفع للغاية". ويضم أعلى مستوى بالفعل نحو 85 دولة، بما فيها كل دول أوروبا تقريبا.

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وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا موازيا ورفعت مستوى التحذير من السفر إلى "المستوى 4: لا تسافر" للوجهات التي لم يتم تصنيفها من قبل على أعلى مستوياتها بالنسبة للمخاطر منها إسبانيا وفنلندا وتشاد ولبنان.

سكاي نيوز