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الثلاثاء، 21-12-2021 08:21 ص

بينها دولة عربية.. أميركا تدعو مواطنيها لعدم السفر لـ8 دول

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الوكيل الإخباري - دعت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ووزارة الخارجية، الأميركيين،أمس الاثنين، إلى تجنب السفر إلى ثماني دول بسبب مخاوف تتعلق بكوفيد-19، منها لبنان وإسبانيا وفنلندا وتشاد.

وأضافت المراكز مناطق أخرى منها بونير وموناكو وسان مارينو وجبل طارق، إلى تصنيف المخاطر "المستوى الرابع: مرتفع للغاية". ويضم أعلى مستوى بالفعل نحو 85 دولة، بما فيها كل دول أوروبا تقريبا.

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وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا موازيا ورفعت مستوى التحذير من السفر إلى "المستوى 4: لا تسافر" للوجهات التي لم يتم تصنيفها من قبل على أعلى مستوياتها بالنسبة للمخاطر منها إسبانيا وفنلندا وتشاد ولبنان.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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