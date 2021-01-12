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الثلاثاء، 12-01-2021 12:07 م

بينها مضاد حيوي شهير.. مصر تسحب أدوية من الأسواق

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الوكيل الاخباري - قررت هيئة الدواء المصرية، اليوم الثلاثاء، سحب عدد من الأدوية من الأسواق، بينها مضاد حيوي شهير.

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وأرجعت هيئة الدواء المصرية، في بيان نشره موقع "مصراوي" ذلك إلى اكتشاف خطورة تلك العقاقير وعدم مطابقتها للمواصفات.

 

وأوضحت الهيئة أن الأدوية المسحوبة هي مضاد حيوي "ميراج 500 مجم فيال" المستخدم لمعالجة الالتهابات الجرثومية التي تصيب البشرة والجلد، و"سابوكتيك 600 مجم إف سي تي" المستخدم لعلاج الأعراض الجانبية الناتجة عن التهاب الأعصاب.


ونقل البيان عن علي الغمراوي، رئيس الهيئة، قوله: "تبين من تحليل عينات التشغيلتين بمعامل الهيئة أنهما غير مطابقتين للمواصفات من حيث الشكل الخارجي".


وتابع الغمراوي قائلا "سيتم ضبط وتحريز ما يوجد من تلك الأدوية في الأسواق المحلية أو الوحدات الحكومية".


وأكمل بقوله "الهيئة أرسلت منشورا للشركة المنتجة وشركات التوزيع، يتضمن تجميد الأرصدة الموجودة لديهم، وطالبتهم باسترجاع ما تم بيعه للصيدليات بجميع محافظات جمهورية مصر العربية إلى مخازن الشركة، كذلك القيام بإبلاغ إدارات الصيدلة بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات بالأرصدة والمرتجعات الخاصة بها".


وشددت الهيئة المصرية على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية، ضد من يخالف التعليمات خلال المدة المحددة سلفا لسحب تلك الأدوية.

 

سبوتنيك

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