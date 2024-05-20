بينهم رئيس عربي .. زعماء دول قتلوا بحوادث تحطم طائرات

الوكيل الاخباري -

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شهدت حوادث تحطم الطائرات العديد من المآسي وراح ضحيتها آلاف الناس العاديين، ولم يكن الزعماء أو قادة الدول أو كبار الشخصيات بمنأى عن مثل هذه الحوادث المميتة والقاتلة.وتاريخيا، قتل ما لا يقل عن 18 رئيس دولة في حوادث تحطم طائرات، واحد منهم كان رئيسا عربيا هو الرئيس العراقي عبد السلام عارف وتوفي في حادث تحطم طائرة في الثالث عشر من أبريل 1966.ومن أبرز الزعماء الذين قتلوا في حوادث تحطم طائرات، الرئيس الباكستاني ضياء الحق وقتل في 17 أغسطس 1988، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة السويدي داغ همرشولد وقتل في حادث تحطم طائرة في روديسيا في الثامن عشر من سبتمبر 1961.من بين رؤساء الدول الذي قتلوا في حوادث تحطم طائرات:رامون ماجسايساي، رئيس الفلبين، وقتل يوم 17 مارس 1957نيريو راموس، رئيس البرازيل، وقتل يوم 16 يونيو 1958هومبرتو دي إلينكار كاستيلو برانكو، رئيس البرازيل، وقتل يوم 18 يوليو 1967رينيه بارينتوس، رئيس بوليفيا، وقتل يوم 27 أبريل 1969خايمي رولدوس أغيليرا، رئيس الإكوادور، وقتل يوم 24 مايو 1981سامورا ماشيل، رئيس موزمبيق، وقتل يوم 19 أكتوبر 1986جوفينال هابياريمانا، رئيس رواندا، وقتل يوم 6 أبريل 1994سيبريان نتارياميرا، رئيس بوروندي، وقتل يوم 6 أبريل 1994بوريس ترايكوفسكي، رئيس مقدونيا، وقتل يوم 26 فبراير 2004ليخ كاتشينسكي، رئيس بولندا، وقتل يوم 10 أبريل 2010ولعل من بين أبرز الشخصيات العربية التي قتلت في حوادث تحطم طائرات، رئيس الوزراء اللبناني رشيد كرامي، وقتل في الأول من يونيو 1987.بالإضافة إلى ذلك قتل زعيم جماعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، في حادثة تحطم طائرة أثناء رحلة بين موسكو وسان بطرسبرغ يوم 23 أغسطس 2023.وختاما أعلنت إيران عن مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمالي غربي إيران أمس الأحد.