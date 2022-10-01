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بين متظاهر وعناصر الأمن.. 28 إصابة في احتجاجات العاصمة العراقية

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السبت، 01-10-2022 03:49 م

بين متظاهر وعناصر الأمن.. 28 إصابة في احتجاجات العاصمة العراقية

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الوكيل الاخباري- أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، إصابة مجموعة من عناصرها خلال الاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة بغداد صباح اليوم.

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وذكرت في بيان صحفي: "رغم الدعوات المتكررة من قبل الأجهزة الأمنية لعدم السماح للمندسين بالدخول إلى وسط المتظاهربن، إلا أننا ومع شديد الأسف نلاحظ أن هناك عناصر خارجة عن القانون تواجدت خلال هذه التظاهرات واستخدمت أدوات ومواد غير قانونية أثناء التظاهرات".

وأضافت: "أصيب 19 ضابطا ومنتسبا من القوة المكلفة بتأمين الحماية للمتظاهرين، فيما أصيب 9 مدنيين في الاحتجاجات التي شهدتها بغداد اليوم".

وتابعت أن "الإصابات التي تعرض لها عناصر الأمن، كانت نتيجة استخدام الحجارة والكرات الزجاجية وقنابل المولوتوف".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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