الخميس 04-11-2021
الوكيل الاخباري

الزراعة توقع 56 اتفاقية لتشغيل 1120 شاباً بفرص عمل مؤقتة

وزير العمل يلتقي السفير القطري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

إغلاق سوق بيع المواشي في منطقة سحاب ابتداءً من صباح الجمعة

المؤسسة التعاونية تعمل على إيجاد نافذة تمويلية للجمعيات

الفلاحات: نرفض الأخبار التي تشكك بسلامة الأمن الغذائي وتؤثر على سمعة المنتج المحلي

أنشطة ودورات تدريبية في المراكز الشبابية بعجلون

تربية الكرك تنظم مشغلاً تدريبياً حول التخطيط الإجرائي

المطاعم تطالب برفع أسعار السندويشات 10 قروش

الامن : وفاتان بحادث سير في مادبا

الخميس، 04-11-2021 02:28 م

بيونغ يانغ: تطوير الأسلحة خيار حتمي للدفاع عن النفس

6183c6ce423604188c2f21f4


الوكيل الإخباري-قالت كوريا الشمالية إن تطوير البلاد لأسلحة جديدة هو "خيار حتمي" لمنع الحرب وحماية شعبها، متهمة الولايات المتحدة باتباع "معايير مزدوجة" في الدفاع عن النفس ضد بيونغ يانغ.

اضافة اعلان

 

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في مذكرة نشرت على موقعها الإلكتروني إن "تعزيز قدراتنا في الدفاع عن النفس هو خيار لا مفر منه لمنع الحرب وحماية سيادة بلادنا وكرامتها وحق الشعب في البقاء".


وأضافت الوزارة نقلا عن خبير روسي لم تذكر اسمه بشأن كوريا الشمالية: "تنتقد الولايات المتحدة ودول غربية أخرى التطوير العسكري لكوريا الشمالية، بينما تلتزم الصمت بشأن الإجراءات المماثلة لكوريا الجنوبية، مثل اختبار الصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات في سبتمبر".


وأشارت إلى أنه "تم تقييم دقيق للعمل غير العادل للمعايير المزدوجة للولايات المتحدة والدول الغربية التي تتعامل بشكل أعمى مع إجراءاتنا لتعزيز القدرات الدفاعية الوطنية".


وقد أجرت كوريا الشمالية سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ في الشهرين الماضيين، بما في ذلك تجربة صاروخ باليستي يطلق من غواصة في أكتوبر.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1050130160_0_0_2908_1573_1000x541_80_0_0_22d988f138de0986139fd7c85b675b98

الكتلة البرلمانية لحزب الله تجدد دعمها لقرداحي

6183befa42360413f942cea4

سيئول: كوريا الشمالية تستعد لفتح الحدود مع الصين

6165e29a4c59b745f66c0a7c

نائبة بايدن ستعبر عن دعم أمريكا لانتخابات ليبيا في قمة باريس

61726ef84c59b72a0273a5ba

الصين تحتج على زيارة أعضاء من البرلمان الأوروبي إلى تايوان

6183cd9d4236040a67063ca2

الجيش المصري يتحرك تجاه مدمني المخدرات

1_9

وكالة: أمير الكويت يتلقى تقريرا بشأن العفو عن المعارضين

أخبار متعلقة
السودان 2

مشروع قرار أمريكي بريطاني ألماني حول السودان

f

واشنطن تنفي ادعاءات محاولتها مصادرة ناقلة نفط إيرانية

9537286581595778400

الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى إثيوبيا

1-1397181

بايدن يعلن عن نقطة تحول في المعركة ضد كورونا

بايدن

أمريكا تفرض قواعد جديدة لدخول المسافرين جوا

6173affa4236041b4f7b8785

كوريا الشمالية تنتقد واشنطن حول تايوان