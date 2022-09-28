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الأربعاء، 28-09-2022 02:08 م

تأجيل إطلاق المركبة الفضائية دراغون المأهولة بسبب الطقس

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الوكيل الاخباري- أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن تأجيل إطلاق المركبة الفضائية دراغون وعلى متنها رواد فضاء بينهم الروسية آنا كيكينا بسبب إعصار ضرب فلوريدا.

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ويذكر أن الموعد المقرر لإطلاق المركبة كان يوم 3 أكتوبر المقبل.

وجاء في بيان الوكالة، "قررت ناس وشركة سبيس إكس عدم إطلاق المركبة دراغون المأهولة قبل الساعة 12.23 بتوقيت الساحل الشرقي (الساعة 19.23 بتوقيت موسكو) من يوم 4 أكتوبر، مع احتمال تأجيل إطلاقها إلى يوم 5 أكتوبر".

وتشير ناسا إلى أن سبب تأجيل إطلاق المركبة دراغون إلى المحطة الفضائية الدولية، هو إعصار "إيان"، وأن خبراء الوكالة يواصلون مراقبة الأحوال الجوية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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