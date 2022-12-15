الخميس 15-12-2022
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الخميس، 15-12-2022 11:43 ص

تأجيل رحلات جوية من موسكو إلى مصر

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الوكيل الاخباري- تم تأجيل عدد من رحلات الطيران التي كان من المفترض أن تغادر اليوم الخميس، من مطار فنوكوفو في العاصمة الروسية موسكو إلى مدن شرم الشيخ والغردقة المصرية.

وقال ممثلو شركة TEZ TOUR السياحية إنه "بسبب إغلاق المجال الجوي من قبل الأردن، تأجلت رحلات IFly F7711 وF7709 إلى شرم الشيخ، وF7707 إلى الغردقة"، وأكدوا أن "السياح الذين ينتظرون في مطار فنوكوفو سيحصلون على قسائم للمياه والطعام. أما الذين يتعين عليهم السفر إلى روسيا من منتجعات مصر، سيبقون في الفنادق حتى إشعار آخر".

وفي موازاة ذلك، تبحث شركة الطيران عن مسار بديل للرحلات المتجهة إلى مصر.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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