تأجيل سفر نواب كويتيين في مهمة خاصة إلى تركيا

الوكيل الاخباري- أعلن النائب في مجلس الأمة الكويتي فرز محمد المطيري أن سفر زملائه النواب إلى تركيا تأجل بسبب الوضع الصحي هناك.

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واشار النائب الكويتي إلى أن قرار التأجيل جاء بعد الاتصال بمن وصفهم بالإخوة في تركيا، "وشرحهم لنا خطورة الوضع الصحي القائم في تركيا حاليا، وصعوبة التجمع في مكان واحد بسبب الإجراءات الأمنية والحظر الكلي المصاحب للوضع الصحي الذي سيطبق من السبت القادم هناك".



وكان النائب المطيري قد كتب يوم 11 مايو على حسابه في "تويتر" مفيدا بأنه اجتمع "والاخوة النواب للتباحث حول قضية إخواننا في دخول المجلس وأجرينا اتصالا هاتفيا بالأخوة النواب مسلم البراك وجمعان الحربش وسالم النملان ومبارك الوعلان وخالد الطاحوس لرسم المساعي حول العفو واتفقنا على توجّه وفد نيابي إلى تركيا في القريب العاجل آملين أن تتكلل الجهود بالنجاح".



يشار إلى أن الحديث يدور حول نواب كويتيين يوصفون بالمعارضين كانوا أدينوا في قضية اقتحام مجلس الأمة وفي قضايا أمنية أخرى، سافر عدد منهم إلى تركيا، فيما عاد البعض منهم وسلموا أنفسهم للسلطات في تسويات بالخصوص.



وكان أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر قد أصدر عفوا عمن استجاب لشروط السلطات من بينهم النائبان السابقان وليد الطبطبائي وفهد الخنة.

المصدر: روسياليوم



