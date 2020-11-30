تأجيل محادثات الحدود البحرية بين الاحتلال ولبنان

الوكيل الإخباري- قال مصدر أمني لبناني ومسؤول تابع للاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إن المحادثات التي كانت مقررة بين لبنان ودولة الاحتلال الأربعاء بوساطة أمريكية تأجلت حتى إشعار آخر.

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وبدأت دولة الاحتلال ولبنان المفاوضات في أكتوبر/تشرين الأول باجتماع وفدين من البلدين بقاعدة للأمم المتحدة في محاولة لحل نزاع بشأن حدودهما البحرية الذي أعاق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.



وأفاد المصدر اللبناني بأن الوسطاء الأمريكيين الذين أبلغوا الجانب اللبناني بالتأجيل سيجرون اتصالات ثنائية مع الجانبين.





