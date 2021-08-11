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الأربعاء، 11-08-2021 08:02 ص

تأجيل محاكمة رئيس جنوب إفريقيا السابق لأسباب صحية

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رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما


الوكيل الاخباري - تأجلت لأسباب صحية محاكمة رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما في قضية رشاوي تعود إلى أكثر من عشرين عاما وتتعلق بشراء معدات عسكرية.
وتحددت الجلسة المقبلة في 9 سبتمبر، وفق ما قرر القاضي بيت كوين في جلسة استماع قصيرة عبر الإنترنت.

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وقال القاضي بيت كوين: "تأجلت المحاكمة إلى 9 و10 سبتمبر" في انتظار تقرير طبي حول حالته.


وفي قضية أخرى، حُكم على زوما بالسجن 15 شهرا في نهاية يونيو لتجاهله استدعاء لجنة تحقيق في فساد الدولة في ظل رئاسته بين عامي 2009 و2019. وقد بدأ تنفيذ عقوبته في الثامن من يوليو في سجن استكورت شرق البلاد. 


وبعد تأجيل المحاكمة مرات عدة وتطورات أخرى في القضية التي تمتد لعقود، يواجه زوما 16 تهمة بالاحتيال والفساد والابتزاز تتعلق بشراء معدات عسكرية من 5 شركات أسلحة أوروبية في 1999 عندما كان نائب الرئيس. 


وفي الجلسة السابقة الشهر الماضي، نددت النيابة العامة بطلب محامي زوما تأجيل المحاكمة لعدة أسابيع حتى يمكن عقدها بحضور المتهم بدلا من الجلسة الافتراضية، معتبرة ذلك "خدعة أخرى".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 




 

 


 

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