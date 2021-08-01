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الأحد، 01-08-2021 02:46 م

تأمين مياه شرب نقية لأكثر من 20 ألفا من سكان اللاذقية بسوريا

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الوكيل الإخباري- قال سهيل الأركي ممثل مؤسسة المياه في اللاذقية بسوريا، إن إنشاء محطتين جديدتين لضخ المياه، سمح بتوفير مياه الشرب النقية بشكل منتظم إلى 20 ألفا من سكان المحافظة.

وذكر أن تشغيل المحطة في جبلة، التي تبلغ طاقتها أكثر من ثمانية آلاف متر مكعب من الماء في الساعة، يوفر المياه لـ 15 ألفا من سكان المدينة.

كما تم تدشين محطة في الجزء الجبلي من المحافظة وهو ما سيوفر المياه لـ7 آلاف نسمة. وقد تمكنت السلطات السورية من تخصيص الأموال لبناء محطات ضخ جديدة، فقط بفضل الجيش الروسي، الذي يضمن الاستقرار في المنطقة.

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وخلال تعليقه على الحدث، قال أحد السكان المحليين واسمه محمد حسن: "في السابق، كنا نحصل على المياه بواسطة الصهاريج- مرتين في الشهر. كان علينا أن نوفر استهلاك المياه، لاستخدامها في الري. لم يكن الماء يكفي لتحضير الطعام، أما الآن فهو متوفر بكثرة، هل تريد بعض الشاي؟".

وتقوم محطات الضخ الجديدة بضخ المياه إلى أعلى المراكز السكنية التي تقع على ارتفاع يزيد عن 1500 متر فوق مستوى سطح البحر.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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