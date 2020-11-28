تأهب في سفارات الاحتلال بعد تهديدات إيرانية بالانتقام

الوكيل الإخباري - ردا على التهديدات الإيرانية بالانتقام من المسؤولين عن اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة، وبعد اتهام الرئيس الإيراني حسن روحاني " الاحتلال الإسرائيلي" بالوقوف وراء الحادثة، أفادت تقارير إعلامية بإعلان سفارات الاحتلال حالة التأهب القصوى.

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وذكرت قناة "إن 12" الإخبارية التابعة للاحتلال ، أنه تم الإعلان عن حالة التأهب القصوى في سفاراتها بجميع أنحاء العالم بعد التهديدات الإيرانية، إلا أن متحدثا باسم خارجية الاحتلال ، قال إن الوزارة لا تعلّق على المسائل الأمنية المتعلقة بممثليها في الخارج، وفق ما نقلت "رويترز".



وجاء إعلان سفارات الاحتلال حالة التأهب القصوى بعدما دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، السبت، إلى "معاقبة حتمية" للمسؤولين عن اغتيال زادة.



وشدد خامنئي في بيان على أنه "يجب على جميع المسؤولين أن يضعوا قضيتين مهمتين بجدية على جدول أعمالهم. القضية الأولى تتمثّل في متابعة هذه الجريمة والمعاقبة الحتمية لمنفذيها ومن أعطوا الأوامر لارتكابها، والأخرى هي مواصلة جهود زادة العلمية والتقنية في المجالات كافة التي كان يعمل عليها"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".



المصدر : سكاي نيوز

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