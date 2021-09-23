تايلاند تؤجل خطط إعادة فتح مدنها أمام الأجانب

الوكيل الاخباري- قررت تايلاند تأجيل خطط إعادة فتح العاصمة بانكوك وبعض المدن الكبرى أمام الوافدين الأجانب حتى نوفمبر المقبل، بسبب انخفاض معدلات التطعيم ضد كوفيد-19.



وقد صرح مسؤولون تايلانديون في وقت سابق من هذا الشهر بأنهم يخططون للترحيب بالسياح الذين تم تطعيمهم دون حجر صحي في المدن الرئيسية بما في ذلك بانكوك وهوا هين وباتايا وتشيانج ماي اعتبارا من الشهر المقبل لإحياء قطاع السياحة الحيوي في البلاد.



غير أن رئيس هيئة السياحة في تايلاند، يوثاساك سوباسورن، قال إن "المدن التي استهدفناها لم تصل إلى 70 بالمئة من معدلات التطعيم ولذا يتعين علينا تأجيل الموعد حتى نوفمبر".



وأظهرت بيانات حكومية أن 44 بالمئة من سكان بانكوك تلقوا جرعتين من اللقاح حتى الآن. وبشكل عام، قامت تايلاند بتطعيم 22 بالمائة من 72 مليون شخص يعيشون في البلاد.



واستقبلت تايلاند 40 مليون سائح في عام 2019، يمثلون أكثر من خمس الناتج المحلي الإجمالي، لكن هذا العام لم تستقبل سوى مليون زائر.

اضافة اعلان

المصدر: روسيا اليوم