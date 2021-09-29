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الأربعاء، 29-09-2021 07:47 م

تايلاند تغرق بمياه الفيضانات

تلا


الوكيل الإخباري - خاض المنقذون في شمال شرق تايلاند مياه الفيضان لإنقاذ عشرات الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في منازلهم، في حين حاولت السلطات سحب المياه وتوصيل مزيد من المساعدات للضحايا.

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وتحرك أفراد فرق الإنقاذ وهم يرتدون خوذات برتقالية وسترات نجاة بزوارق عبر الشوارع المغمورة بالمياه في إقليم تشايافوم للوصول إلى أشخاص عالقين على أسطح منازلهم.


ولقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم واعتبر واحد في عداد المفقودين في فيضانات الأسبوع الماضي التي أثرت على نحو 200 ألف أسرة في 30 إقليما في شمال وشمال شرق تايلاند.


وأصدرت السلطات تحذيرا من ارتفاع منسوب المياه في نهر تشاو برايا مشيرة إلى أنه يمكن أن تتسبب في فيضانات في العاصمة بانكوك والمناطق المحيطة بها.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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