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السبت، 27-11-2021 11:07 ص

تايلاند تمنع دخول القادمين من 8 دول بسبب متحور أوميكرون

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الوكيل الإخباري-قررت تايلاند منع دخول القادمين من ثماني دول إفريقية صنفتها بأنها عالية الخطورة، بسبب تفشي متحور "أوميكرون" الجديد فيها.

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وذكر مسؤول كبير بقطاع الصحة أن تايلاند أعلنت اليوم السبت، أنها ستمنع القادمين من بوتسوانا وإيسواتيني وليسوتو ومالاوي وموزمبيق وناميبيا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي، من الدخول إلى البلاد اعتبارا من ديسمبر القادم.


وأوضح أن ذلك يأتي في إطار تفشي السلالة الجديدة "بي.1.1.529" (أوميكرون) المتحورة من فيروس كورونا.

 

روسيا اليوم

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