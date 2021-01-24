تايوان تتهم الصين لليوم الثاني بخرق أجوائها

الوكيل الإخباري - اتهمت تايوان سلاح الجو الصيني بخرق أجوائها لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع وصول مجموعة هجومية للبحرية الأمريكية بقيادة حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" إلى بحر الصين الجنوبي.



وأعلنت وزارة الدفاع في تايوان أن 15 طائرة صينية، منها 12 مقاتلة، دخلت اليوم القطاع الجنوبي-الغربي من منطقة الدفاع التايوانية الجنوبية.

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ونشرت الوزارة خريطة تظهر أن تلك الطائرات حلقت فوق المياه الفاصلة بين الجزء الجنوبي من تايوان وجزر براتاس الخاضعة لسيطرتها في بحر الصين الجنوبي.



في غضون ذلك، أعلنت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادي في الجيش الأمريكي أن مجموعة "ثيودور روزفلت" الهجومية دخلت أمس السبت بحر الصين الجنوبي بهدف "إجراء عمليات روتينية لضمان حرية البحار وبناء شراكات تعزز الأمن البحري".

المصدر : روسيا اليوم

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