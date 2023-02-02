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الخميس، 02-02-2023 09:54 ص

تايوان تسجل اقتراب 23 طائرة و4 سفن صينية من سواحلها

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الوكيل الاخباري- أفادت وزارة الدفاع في تايوان بأن قواتها المسلحة سجلت اقتراب 23 طائرة و4 سفن تابعة للجيش الصيني من سواحلها خلال اليوم الماضي.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "في الفترة ما بين الساعة 06:00 من 1 فبراير الجاري وحتى الساعة 06:00 من 2 فبراير الجاري تم رصد 23 طائرة و4 سفن تابعة للجيش الصيني بالقرب من جزيرة تايوان".

وأضاف البيان أن 17 طائرة صينية دخلت منطقة تحديد منظومة الدفاع الجوي للجزيرة بما فيها 3 مقاتلات من طراز "سو-30" و8 مقاتلات من طراز "J-16" وطائرة مضادة للسفن من طراز "Y-8" وطائرة استخبارات إلكترونية من طراز "Y-8" وطائرة إنذار مبكر من طراز "KJ-500" ومقاتلتين من طراز "J-11" ومسيرة من طراز "BZK-005".

وقام الجيش الصيني بتخفيض نشاطاته حول تايوان في فترة العطلة بمناسبة عيد رأس السنة الصيني التي استمرت بين 21 و27 يناير الماضي.

وابتداءً من الأسبوع الجاري زاد الجيش الصيني تواجده في الأجواء فوق تايوان.

 

وكتب وزير خارجية تايوان، جوزيف أو، في تغريدة على "تويتر" أن "هذا هو رد فعل من الحزب الشيوعي الصيني على حقيقة أن تايوان محاطة بالأصدقاء" وذلك دون ذكر من هم هؤلاء الأصدقاء.

وازداد الوضع حول تايوان توترا بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي إلى الجزيرة في أغسطس الماضي. ودانت الصين هذه الزيارة، معتبرة إياها دعما للانفصالية التايوانية وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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