الأربعاء 04-11-2020
الوكيل الاخباري

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عبيدات: نمر في مرحلة استثنائية




الأربعاء، 04-11-2020 05:52 ص

تايوان تشتري أربع طائرات مسيّرة من واشنطن

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الوكيل الاخباري - وافقت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، على بيع أربع طائرات مسيّرة أميركية الصنع مزوّدة بصواريخ من طراز إم-كيو-9  إلى تايوان في إخطار رسمي أرسل إلى الكونغرس، وهي الخطوة الأخيرة قبل إنهاء الصفقة . 

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وستكون الصفقة التي تبلغ قيمتها 600 مليون دولار أول عملية بيع من هذا النوع منذ أن خففت إدارة ترامب السياسة الأميركية بشأن تصدير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار المتطورة.


وكانت واشنطن أعلنت، الأسبوع الماضي، أنّها وافقت على بيع تايوان 100 منظومة صواريخ دفاعية من طراز هاربون في صفقة بقيمة 2.4 مليار دولار.

 

المصدر - الحرة 


 




 

 


 

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