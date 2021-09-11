تايوان تلغي رحلات طيران مع اقتراب إعصار تشانتو

الوكيل الإخباري - ألغيت رحلات خطوط جوية وعبارات وخدمات القطارات، مع اقتراب إعصار "تشانتو" من تايوان اليوم السبت، وحذرت السلطات من رياح عاتية وأمطار غزيرة على طول الساحل الجنوبي والشرقي للجزيرة.



وأفادت وكالة الأنباء المركزية، بأنه تم إلغاء عشرات الرحلات الداخلية والدولية وقالت إن 46 رحلة عبارة كانت متجهة إلى ماتسو والجزر النائية الأخرى ألغيت وتم تعليق بعض خدمات القطارات في جنوب تايوان.

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ومن المتوقع أن يمر مركز "تشانتو" بالساحل الشرقي لتايوان الأحد، لكن من المتوقع أن تغمر حافته الأمطار على اليابسة حسبما أعلن مكتب الأرصاد الجوية في تايوان.



وكان "تشانتو" جنوب شرق الطرف الجنوبي لتايوان، ويتحرك شمالا مع رياح تبلغ سرعتها 173 كيلومترا في الساعة، وعواصف تصل إلى 209 كيلومترات في الساعة، وفقا للمكتب.



وفي وقت سابق، اجتاحت العاصفة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة لوزون الرئيسية في الفلبين، ولكن لم ترد أنباء عن حدوث فيضانات أو أضرار.

وتعرض الجزء الجنوبي من تايوان لتحذير من إعصار استوائي صدر الجمعة.

المصدر : روسيا اليوم

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