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السبت، 09-10-2021 09:26 ص

تايوان ردا على تصريحات الرئيس الصيني: مستقبلنا بيد شعبنا

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الوكيل الاخباري- قال المكتب الرئاسي في تايوان اليوم السبت إن مستقبل الجزيرة في يد شعبها، وإن الرأي العام السائد شديد الوضوح في رفض نموذج "دولة واحدة ونظامان" الذي تتبناه الصين.

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وفي بيان منفصل، دعا مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان الصين إلى التخلي عن "خطواتها الاستفزازية من التدخل والمضايقة والتخريب".

جاءت هذه التصريحات في رد على الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي ألقى خطابا في وقت سابق من اليوم تعهد فيه "بإعادة التوحيد" بين الصين وتايوان، وقال إن "إعادة التوحيد بشكل سلمي تحقق على أكمل وجه مصالح الشعب التايواني بشكل عام"، مؤكد أن "الصين ستحمي سيادتها ووحدتها".

وكانت القوات الجوية الصينية شنت غارات لأربعة أيام متتالية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية من أول من أكتوبر، والتي شاركت فيها ما يقرب من 150 طائرة، ما دفع رئيس وزراء تايوان سو تسينغ تشانغ للقول إن الصين "تستعرض عضلاتها" وتتسبب في توتر إقليمي.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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