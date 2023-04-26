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الأربعاء، 26-04-2023 11:28 ص

تايوان... غلق مدرج مطار تاويوان الدولي بسبب الاشتباه في وجود قنبلة على متن طائرة

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الوكيل الإخباري - أغلقت السلطات التايوانية مدرجا في مطار تاويوان الدولي الرئيسي في تايوان لعدة ساعات، اليوم الأربعاء، بسبب الاشتباه في وجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة طيران الصين قادمة من بكين، بيد أن عمليات التفتيش التي قامت بها الشرطة لم تسفر عن شيء يدل على وجود متفجرات.

وتلقى مكتب شرطة الطيران التايواني تقريرا في الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي لتايوان يشتبه في وجود متفجرات على متن رحلة طيران رقم 185 تابعة لشركة طيران الصين قادمة من بكين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

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وتم إيقاف الطائرة في موقف بعيد لانتظار الطائرات بينما أرسلت الشرطة سيارتين لفحص التهديد بالأشعة السينية.


وقالت الشرطة، في بيان، إن ركاب الطائرة البالغ عددهم 103 ركاب والطاقم المكون من 15 شخصا نزلوا من الطائرة بعد الساعة 12:40 مساء بقليل، وتم إعلان زوال الخطر في الساعة 1:30 مساء.


وقال المطار، على موقعه على الإنترنت، إن الرحلات الجوية الأخرى لم تتأثر، حيث أقلعت وهبطت الطائرات على مدرج منفصل.

 

البيان


 




 

 


 

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