تبرئة رئيس الحكومة التونسية الأسبق من تهمة تضارب المصالح

الوكيل الاخباري-

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أصدر القضاء التونسي، اليوم الخميس، قرارا بتبرئة رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ من تهمة ”تضارب المصالح“، إلى جانب تهم أخرى لاحقته عندما كان في منصبه.وقال مصدر قضائي، إن الدائرة القضائية المختصة في قضايا الفساد المالي انتهت بعد التدقيق في ملف القضية إلى حفظ التهم الموجهة إلى الفخفاخ، وبالتالي تبرئته من شبهة تضارب المصالح وتقديم تصريح مغلوط حول مكاسبه ومكاسب زوجته خلال توليه منصب رئاسة الحكومة في شباط/ فبراير 2020.وأشار المصدر إلى أن هيئة الدفاع عن الفخفاخ قدّمت ما يثبت عدم تجاوز القانون في ما يتعلق بالتصريح عن مكاسبه، وهو إجراء معمول به لدى تسلم أي منصب بالدولة.