السبت 09-04-2022
الوكيل الاخباري

بعد أميركا.. أوروبا تفرض عقوبات على ابنتي بوتين

تبرعات بقيمة 50 مليون ريال من الملك سلمان وولي عهده

ما هي السالمونيلا التي سحبت بعض البلدان منتجات كيندر بسببها؟

يبدل حزنك الى فرح.. دعاء بعد صلاة الفجر

الافتاء توضح حول صحة الصيام من دون طهارة

المركزي: البنوك قدمت قروض بقيمة 424 مليون دينار في شهرين

الأشغال تتعامل مع تجمع للرمال على جوانب طريق الجفر - المدورة

مصدر يوضح حول صرف رواتب نيسان الحالي قبل موعدها

شهداء الأقصى تعلن عن عملية مركز الإعصار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: سنعمل على إنهاء الحرب

السبت، 09-04-2022 02:34 ص

تبرعات بقيمة 50 مليون ريال من الملك سلمان وولي عهده

f92a7dd4a0b180be08c52293162531cd


الوكيل الإخباري - دشن الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان الحملة الوطنية للعمل الخيري الثانية التي أطلقتها منصة "إحسان"، بتبرع سخي بلغ 50 مليون ريال سعودي.

اضافة اعلان


وحسب وكالة الانباء السعودية "واس"، قدم خادم الحرمين الشريفين تبرعا بمبلغ 30 مليون ريال للحملة، فيما قدم ولي العهد تبرعا بمبلغ 20 مليون ريال.


ووفقا للوكالة ، يأتي ذلك في إطار ما توليه القيادة السعودية من عظيم اهتمام بدعم العمل الخيري، وامتدادا لحرصها على تشجيع قيم البذل والعطاء، وتحفيز المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات على تعزيز التكافل الاجتماعي في شهر رمضان.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
سس

بعد أميركا.. أوروبا تفرض عقوبات على ابنتي بوتين

3775234_1487687481

الأمم المتحدة: ألف بحار عالقون في مرافئ أوكرانية

85-222433-whatsapp-image-2022-04-08-at-8.23.22-pm_700x400

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: سنعمل على إنهاء الحرب

London_-_London_Tower_Bridge_-_140806_171049

نشطاء يغلقون جسر البرج في لندن قبل يوم من احتجاج كبير بشأن المناخ

reuters_com_2021_newsml_RC26VL9X103L

غوتيريش يدعو لدعم حقوق المصابين بالتوحد

408296-643173888

روسيا تطرد 45 دبلوماسيا بولنديا

أخبار متعلقة
المسجد النبوي الشريف- (ارشيفية)

قرار سعودي بخصوص رفع الأذان والإقامة خلال رمضان

Screenshot_20

السعودية تمنع تصوير المصلين والأئمة وبث الصلوات على أي وسيلة إعلامية في رمضان

201951442553399TT

السعودية .. انتخاب اعضاء المجلس التنسيقي السعودي للحجاج

موعد-رؤية-هلال رمضان-2022

السعودية .. ترجيح موعد تحري هلال رمضان 2022

السعودية

السعودية.. تنفيذ حكم الإعدام بقاتل زوجته الحامل

135336

السعودية تخلي مسؤوليتها من أي نقص بإمدادات البترول للأسواق العالمية