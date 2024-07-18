تتخطى الـ50 درجة في دول عربية.. تحذيرات من موجة حارة جديدة تضرب العالم

الوكيل الإخباري- «الأسوأ لم يأت بعد»تحت هذا العنوان أصدرت عدة دول أوروبية تحذيرات من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، حيث أصدرت وزارة الصحة الإيطالية خلال الساعات الماضية تحذيرًا أحمر، وهو الأعلى على الإطلاق، في 12 مدينة، بوصول درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في بعض المناطق.

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13 مدينة ستكون أيضًا تحت تأثير الإنذار الأحمر، الذي يحث الناس على توخي الحذر، لأن هذه الحرارة الطويلة الأمد قد يكون لها تأثير سلبي ليس فقط على الأشخاص الضعفاء ولكن أيضًا على الشباب والأصحاء، بحسب البيان.



موجة حارة غير مسبوقة تضرب العالم.. ماذا يحدث؟

منطقة البلقان أيضًا تشهد ظروفًا شديدة الحرارة، حيث سجلت كرواتيا 30 درجة مئوية في وجهة العطلات، دوبروفنيك، وهي أعلى درجات حرارة على الإطلاق في البحر الأدرياتيكي.



وأشارت شركة الكهرباء الحكومية إلى الاستخدام الجماعي لمكيفات الهواء بسبب الحرارة في صربيا، حيث أبلغت عن استهلاك قياسي للطاقة مساء الثلاثاء .



وفي ألبانيا، عُثر على رجل يبلغ من العمر 72 عامًا ميتًا في مزرعته في ميمالياي، على بعد 125 ميلاً جنوب تيرانا، بعد أن سقط ضحية للحرارة على الأرجح، وفقًا لوكالة الأنباء المحلية بانوراما. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في البلاد إلى 42 درجة مئوية خلال الساعات المقبلة.



إسبانيا أيضًا لم تسلم من الحرارة غير المسبوقة، حيث تأثرت مناطق منها بالحرارة والجفاف لأسابيع، بينما ستكون الموجة شديدة الحرارة على مدى الأيام القليلة المقبلة، مع تحذير وكالة الأرصاد الجوية الوطنية Aemet من أن درجات الحرارة قد تصل قريبًا إلى 44 درجة مئوية في حوض نهر الوادي الكبير الجنوبي.



ما سبب هذه الموجة الحارة القاسية؟

بحسب موقع «Daily Express»، يدفع الهواء الساخن القادم من القارة الأفريقية إلى نقطة الغليان أيضًا في اليونان، حيث تم حظر بعض أشكال العمل في الهواء الطلق، بما في ذلك عمليات التسليم والبناء خلال ساعات النهار الوسطى والأكثر دفئًا، وسط مخاوف صحية مع وصول درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية.

وتزيد الحرارة الشديدة، التي تؤثر أيضًا على البوسنة ورومانيا ومولدوفا وتركيا، من احتمالات اندلاع حرائق الغابات.



سجَّلت هيئة الحماية المدنية الإيطالية يوم الاثنين وحده 18 طلب مساعدة لإخماد حرائق الغابات في العديد من المناطق الجنوبية، بينما اندلع حوالي 200 حريق غابات في شمال مقدونيا منذ بداية يوليو.



الوطن العربي أيضًا لم يسلم من الموجة الحارة غير المسبوقة، حيث تخطت درجات الحرارة 50 درجة مئوية منذ بداية الصيف. كما أن المحاكاة الحاسوبية، بحسب موقع «Arabiaweather»، تشير إلى توقعات بتعاظم تأثير القبة الحرارية على منطقة شبه الجزيرة العربية، ما يؤدي إلى المزيد من الارتفاع في درجات الحرارة في العديد من الدول العربية التي تتخطى حاجز الـ50 مجددًا بنهاية الأسبوع الجاري.



محطات الرصد الجوية في دولة الكويت حتى الساعة الثالثة عصرًا من يوم الخميس الماضي، سجلت محافظة الجهراء كأعلى درجة حرارة على وجه الأرض، إذ وصلت إلى درجة حرارة قياسية بلغت 52 درجة مئوية وسط طقس لاهب شديد الحرارة.

المصدر : الوطن