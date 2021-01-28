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الخميس، 28-01-2021 04:49 م

قطع عدد من الطرق الرئيسية

تجدد الاحتجاجات لليوم الرابع شمال لبنان

لبنان
من المصدر


الوكيل الإخباري - أفادت مصادر لبنانية، بأن المحتجين بدأوا بالتوافد إلى ساحة النور وسط مدينة طرابلس شمال لبنان، إيذانا ببدء التحركات الاحتجاجية الليلية التي تشهدها المدينة لليوم الرابع على التوالي.

وقطع المحتجون عددا من الطرقات الرئيسية في المدينة بالإطارات المشتعلة، وأقفلوا بعض الشوارع الرئيسية، فيما ألقت قوى الأمن اللبناني قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

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يأتي ذلك، بينما توفي شاب متأثرا بجروح أصيب بها إلى جانب المئات في صفوف المحتجين وقوى الأمن اللبناني خلال المواجهات التي شهدتها المدينة الشمالية ليل أمس.


المصدر : روسيا اليوم 

 

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