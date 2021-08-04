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الأربعاء، 04-08-2021 02:41 م

تجدد قصف الاحتلال المدفعي لجنوب لبنان

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الوكيل الإخباري - أفادت مصادر إعلامية لبنانية بتجدد قصف الاحتلال المدفعي لسهل الخيام بجنوب لبنان، مشيرا إلى سقوط 3 قذائف مدفعية في هذا السهل، عقب إطلاق ثلاثة صواريخ من لبنان باتجاه الاحتلال.

وأشارت إلى أن مدفعية جيش الاحتلال استهدفت محيط بلدة راشيا الفخار وشمال الناقورة، مؤكدا سقوط 4 قذائف من الاحتلال بين بلدتي أبل السقي وراشيا الفخار.

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من جهته، قال جيش الاحتلال على لسان المتحدث باسمه، أفيخاي أدرعي: "تقصف مدفعية جيش الدفاع من جديد في هذه الساعة على طول الحدود اللبنانية، ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان".

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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