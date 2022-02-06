تجميد عضوية الاحتلال الإسرائيلي في الاتحاد الافريقي بصفة مراقب.. والجامعة العربية تُرحب

الوكيل الاخباري - رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بتبني قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا قرارا بتجميد عضوية الاحتلال الإسرائيلي كمراقب لدى الاتحاد. اضافة اعلان





وذكر مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان صدر عنها اليوم الأحد، أن قرار تجميد عضوية الاحتلال لدى الاتحاد الإفريقي يعد "بمثابة خطوة تصحيحية" ويأتي "اتساقا مع المواقف التاريخية للاتحاد الإفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري".



وتابع البيان أنه "كان لزاما أن يتم اتخاذ هذا القرار الحكيم انطلاقا من عدم مكافأة الاحتلال على ممارساته غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني".



وكانت دانت الجامعة العربية القرار الذي اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في أغسطس الماضي منح الاحتلال صفة مراقب لدى الاتحاد.