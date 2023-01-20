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الجمعة، 20-01-2023 11:07 ص

تحالف ضد برلين كي تسمح بدباباتها إلى أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- كتبت صحيفة "Politico" أن عددا من البلدان الأوروبية تعمل على تشكيل تحالف للضغط على برلين فيما يخص مسألة نقل الدبابات إلى كييف.

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وأضافت: "تعمل مجموعة من البلدان الأوروبي على تشكيل تحالف بهدف الضغط على برلين كي تسمح لها بإرسال دباباتها الألمانية الصنع إلى أوكرانيا".

وأشارت إلى ازدياد خيبة الأمل بين البلدان الأوروبية بسبب إصرار ألمانيا على أن الخطوة الأولى في هذا المجال يجب أن تتخذها الولايات المتحدة.

وذكرت أن مجموعة من البلدان الأوروبية بقيادة بولندا على الأرجح قد تتخذ أول خطوات في هذا المجال اليوم الجمعة أثناء اجتماع مجموعة الاتصال لدعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا.

وتابعت: "تعد هذه الخطوة جزءا من الحملة متعددة الجوانب الجديدة للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين الهادفة إلى إقناع القيادة الألمانية على تغيير موقفها من مسألة إمداد الدبابات".

ومن المتوقع أن تتلقى مجموعة من الدول دعما واسعا في حين قال ممثلو وزارتي الدفاع في اثنتين من 12 دولة تملك دبابات "ليوبارد" الألمانية إن حكوماتهم مستعدة للانضمام إلى هذه الجهود.

وأفادت صحيفة "Süddeutsche Zeitung"، الأربعاء الماضي، نقلا عن مصادرها أن المستشار الألماني أولاف شولتس أفهم خلال محادثته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء الماضي بأن ألمانيا ستورد دبابات "Leopard" إلى أوكرانيا فقط بشرط توريد دبابات "Abrams" إلى أوكرانيا من الجانب الأمريكي.

 




 

 


 

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