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الثلاثاء، 08-03-2022 04:06 م

تحذيرات في مصر من منخفض جوي جديد

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الوكيل الإخباري-كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، عن حالة الطقس اليوم وخلال الأيام المقبلة، حيث أوضحت أن البلاد تتأثر بمنخفض حراري جديد يسيطر على كافة الأنحاء.

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وتابعت: "يصاحبها سقوط الأمطار علي شمال البلاد تكون متفاوتة الشدة، وتغزر علي مناطق من السواحل الغربية ( السلوم ومطروح ) وتمتد إلى شمال الدلتا تكون متوسطة، وتخف حدتها علي القاهرة كما يمر غطاء سحابي على مصر الوسطي قد يتساقط منه بعض الأمطار في المناطق التي تسمح كميات الرطوبة بذلك".


وأشارت إلى أنه "كما ترتفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس دافئ على القاهرة حار على جنوب الصعيد، وتنشط سرعات الرياح نسبيا على الصحراء الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك".

 

روسيا اليوم

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