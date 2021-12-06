الإثنين 06-12-2021
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الإثنين، 06-12-2021 12:42 م

تحذيرات للمصريين بسبب الطقس

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الوكيل الإخباري-حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر الأفراد من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تسود البلاد خلال الفترة الحالية.

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وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عن الهيئة، أن يشهد اليوم طقسا باردا ليلا على الأنحاء كافة، إذ ينصح بعدم تخفيف الملابس والاستمرار في ارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا.


وتوقع خبراء الأرصاد، أن تتكوّن الشبورة المائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تتكوّن الأتربة العالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.


وأشار الخبراء، إلى وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.


ويتوقع خبراء الأرصاد أن تنشط الرمال والأتربة على بعض أنحاء الجمهورية، ابتداء من الاثنين 6 ديسمبر 2021، حتى الأربعاء الموافق 8 من الشهر ذاته، كما تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال تلك الأيام.
وأكدت أستاذة الأمراض الصدرية بقصر العيني الدكتورة مايسة شرف الدين، أن هناك بعض الفئات التي قد تصاب بأزمات في التنفس بسبب الطقس السئ: "فيه 5 فئات يجب التزامهم المنزل في الطقس المثير للرمال والأتربة، تجنبًا لتفاقم معاناتهم التنفسية ومخاطرهم الصحية، خاصة أن الرياح قد تجلب معها فيروسات وبكتيريا ضار".


وحذرت المصريين من الخروج في المناطق المثيرة للرمال والأتربة، إلا في حالة الضرورة فقط، مع الالتزام بارتداء الكمامات: "هيبقى أفضل لو الناس لبست قناع فيس شيلد للي معاهم القناع، علشان بيكون واقي للعين و الجهاز التنفسي".

 

روسيا اليوم

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