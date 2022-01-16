تحذيرات من خطورة استهداف المنظمات الإنسانية في مخيم الهول بسوريا

الوكيل الاخباري- حذر شيخموس أحمد مسؤول المخيمات في الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، اليوم الأحد، من أن تهديد المنظمات الإنسانية العاملة في مخيم الهول يشكل ”سابقة خطيرة“، على حد وصفه.



يأتي ذلك الموقف بعد أيام من مقتل مسعف على يد عناصر تنظيم داعش، وهو ما أضاف المسؤول الكردي بشأنه: ”ثمة خلل أمني وتهديد جدّي في المخيم، حيث خلايا داعش ما زالت موجودة“، بحسب ما نقلته عنه وكالة ”فرانس برس“.

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المصدر: إرم