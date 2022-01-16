الأحد 16-01-2022
الوكيل الاخباري

الأمن العام يسيّر بعثته المتوجهة إلى الديار المقدسة لآداء مناسك العمرة

التربية: لا تغيير على موعد امتحان التكميلي

الملك يطلع على خطة الحكومة الزراعية للأعوام (2022 – 2025)

تحذيرات من خطورة استهداف المنظمات الإنسانية في مخيم الهول بسوريا

زلزال بقوة 5.4 درجة يهز شمال اليونان

هيئة النقل تتخذ إجراءات احترازية في ظل الحالة الجوية السائدة

تأجيل بدء دوام الوزارات والمؤسسات الرسمية الاثنين إلى العاشرة صباحا

بلدية السلط تتعامل مع عدد من الحوادث جراء المنخفض الجوي

المغرب ينظم رحلات استثنائية باتجاه 9 دول بينها تركيا

وزير التخطيط: عرض قانون الاستثمار الجديد على مجلس النواب في نيسان

عاجل

تأجيل بدء دوام الوزارات والمؤسسات الرسمية يوم غدٍ الى الساعة 10

الأحد، 16-01-2022 04:53 م

تحذيرات من خطورة استهداف المنظمات الإنسانية في مخيم الهول بسوريا

11-114-1200x675


الوكيل الاخباري- حذر شيخموس أحمد مسؤول المخيمات في الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، اليوم الأحد، من أن تهديد المنظمات الإنسانية العاملة في مخيم الهول يشكل ”سابقة خطيرة“، على حد وصفه.

يأتي ذلك الموقف بعد أيام من مقتل مسعف على يد عناصر تنظيم داعش، وهو ما أضاف المسؤول الكردي بشأنه: ”ثمة خلل أمني وتهديد جدّي في المخيم، حيث خلايا داعش ما زالت موجودة“، بحسب ما نقلته عنه وكالة ”فرانس برس“.

اضافة اعلان

 

المصدر: إرم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120221074253102626362

زلزال بقوة 5.4 درجة يهز شمال اليونان

202185184547747JQ

مقتل 10 مدنيين بهجوم على قرية في بوركينا فاسو

thumbs_b_c_3fb4f5a25193379fec1d01653ef49ad2

السودان.. مظاهرة لكوادر طبية بالخرطوم احتجاجا على اقتحام المشافي

60f9cf9642360465a169da9c

ليبيا.. سماع دوي إطلاق نار في مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس-فيديو

61e34c104236042dec3b9cb5

وصول طائرة قطرية محملة بـ70 طنا من المواد الغذائية إلى بيروت

20201211

الكاظمي ووزير خارجية ليتوانيا يبحثان تخفيف معاناة المهاجرين‎‎

أخبار متعلقة
174953Image1

هزة أرضية تضرب شمال غرب سوريا.. هل أثرت على الأردن؟

064c5598-371d-4f10-936e-b2cac2cb1d54

العراق: القبض على عشرات المتسللين من سوريا

resized_37e53-3b697212thumbs_b_c_8656e7d1314793ca7bb6f46f7eadab1d

الدفاع التركية تعلن تحييد 12 إرهابيا

12202126104246476537929

مقتل 3 جنود أتراك جراء انفجار عبوة ناسفة

الدبابات-الإسرائيلية

جيش الاحتلال الاسرائيلي : اطلاق طلقات تحذيرية على الحدود السورية

thumbs_b_c_60aebe22ffd9ec8aa2ec622e44479616

الدفاع التركية: تحييد 3 إرهابيين شمالي سوريا