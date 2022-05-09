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الإثنين، 09-05-2022 06:21 ص

تحذيرات من نقص الغذاء في ألمانيا

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الوكيل الإخباري - حذرت جمعيات الغذاء الألمانية من مخاطر نقص الغذاء بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الطاقة على خلفية العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا.

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وحسب قناة "داس إيرست" التلفزيونية تستمر كلفة المواد الخام في الارتفاع إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعلى خلفية ذلك، دعت جمعيات الغذاء السلطات الألمانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.


وقال رئيس الاتحاد الفيدرالي الألماني لصناعة الأغذية كريستيان فون بيتشر: "في مرحلة ما، قد لا يكون السؤال ما هي كلفة منتجاتنا، وإنما هل سنتمكن من الحصول عليها أم لا؟".


وحذرت جمعيات الصناعة من أنه في الأسابيع المقبلة في ألمانيا، يمكن أن ترتفع أسعار الألبان ومنتجات المخابز بشكل كبير.


وقال دانييل شنايدر الرئيس التنفيذي لاتحاد الخبازين الألمان إن الصناعات الغذائية تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام وأجور الموظفين، كما ارتفعت كلفة إنتاج المخابز 25-30٪.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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