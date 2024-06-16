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الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 16-06-2024 03:22 م

تحذير صادر عن الصحة السعودية لكافة الحجاج

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الوكيل الاخباري -  شددت وزارة الصحة السعودية على حجاج بيت الله الحرام، ضرورة الالتزام بكل التعليمات والنصائح الصحية، والابتعاد عن الخروج والتعرض لأشعة الشمس أو المشي على الأسطح أو لمسها، في أثناء أداء مناسكهم بمشعر منى، وأداء نُسك رمي الجمرات، للوقاية من الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

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كما حذرت الصحة ضيوف الرحمن من أخطار التعرض لأشعة الشمس، لا سيما في وقت الذروة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 مساء، حيث يتزامن موسم الحج هذا العام 1445هـ مع ارتفاع درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة، مؤكدة أن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، يُشكل خطرًا كبيرًا على صحة الحجاج، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد.


وأكدت على الحجاج استخدام المظلات بشكل دائم لتجنب التعرض للشمس بشكل مباشر، وشرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم، حتى لو لم يشعروا بالعطش، والالتزام بكل التعليمات الصحية.


 




 

 


 

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