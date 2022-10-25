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الثلاثاء، 25-10-2022 10:20 ص

تحذير في مصر من النظر للشمس

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الوكيل الإخباري- نشرت الصفحة الرسمية للمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، على فيسبوك، بيانا توضيحيا بشأن ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس اليوم الثلاثاء وخطورتها.

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وحذر البيان، من النظر لظاهرة الكسوف الشمسي، موضحا أن النظرة لمدة 30 ثانية للكسوف تؤدي إلى إصابة العين بأضرار، فلا داعي للنظر إليه.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن ظاهرة كسوف الشمس، تستغرق منذ بدايتها في الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريبا ككسوف شبه ظلي (لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ) وحتى نهايتها ككسوف شبه ظلي في الساعة الثالثة ودقيقتين.

وفي القاهرة يرى الكسوف في مرحلة الكسوف الجزئي في الساعة الثانية عشرة ظهرا تقريباً، وستكون ذروة الكسوف الجزئي في القاهرة في تمام الساعة الواحدة وتسع دقائق ظهرا تقريبا حيث يغطي قرص القمر حوالي 37.3% من قرص الشمس

وينتهي الكسوف الجزئي في الساعة الثانية وست عشرة دقيقة تقريبا، وبذلك يستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته في القاهرة وحتى نهايته ساعتين وست عشرة دقيقة تقريبا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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