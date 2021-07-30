الجمعة 30-07-2021
الوكيل الاخباري

رسميا.. أمر رئاسي تونسي يعلق عمل البرلمان شهرا قابلة للتمديد

مراكز التطعيم لمن تجاوز 12 عاما الجمعة - اسماء

امانة عمان : 7121 مستخدما للباص السريع الخميس

تونس.. تطعيم معمّر عمره 100 عام ضد كورونا

السعودية تفتح أبوابها للسياح لأول مرة بعد الجائحة

واشنطن تعتزم فرض عقوبات تستهدف المسيّرات الإيرانية

نمو الاقتصاد الأمريكي 6.5 بالمئة في الربع الثاني من 2021

لبنان يفقد أحد كبار علمائه الشيخ خليل الميس

إطلاق حملة كُن إيجابيًا في المركز الثقافي الملكي

تونس.. سعيّد يكلف غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية خلفا للمشيشي

الجمعة، 30-07-2021 10:16 ص

تحذير للسودانيين بعد تسجيل حوادث غرق وانهيار المنازل بسبب الفيضانات

RTX7S02L-1


الوكيل الاخباري - وجهت إدارة الدفاع المدني بالسودان، المواطنين، بأخذ الحيطة والحذر بعد ارتفاع مناسيب الأنهار، والذي أدى إلى وفاة طالب وطالبة غرقا في العاصمة الخرطوم.

اضافة اعلان


وأشارت الإدارة في بيانها إلى استمرار عمليات البحث عن جثتي الطالب والطالبة الذين لقيا مصرعهما غرقا بالنيل الأزرق قبالة بُري بعد أن جرفهم التيار إلى داخل النهر، حسبما ذكرت صحيفة "سودان تربيون".

 

وقالت الإدارة إن مناسيب النيل الأزرق ارتفعت في جميع المحطات نتيجة توالي هطول الأمطار على الهضبة الإثيوبية. تشهد منطقة الفاو التابعة لولاية القضارف موجة سيول واسعة، أدت لهجر آلاف المواطنين مساكنهم التي غمرتها المياه.


يشهد السودان فيضانات وسيول عاتية عادة في كل موسم خريف، تؤدي إلى إتلاف ملايين المنازل وتدمير وسائل سبل كسب العيش، بسبب ضعف البنية التحتية، بحسب الصحيفة.


ويفقد السودان سنويا موارد تُقدر بمليارات الجنيهات بسبب الفيضانات والسيول. ويعمل الدفاع المدني السوداني على تقوية الحواجز النيلية في منطقة القرشي بولاية الجزيرة وسط البلاد.

 

وانهارت منازل ومدرسة بمنطقتي أبو رقيوة والزيداب بمحلية المتمة، شمالي البلاد، نتيجة الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح المتوسطة.


من جانبه أوضح مدير الطوارئ والكوارث بإدارة الدفاع المدني، العميد قرشي حسين عبد القادر، أن منسوب نهر النيل وصل إلى 14.78 متر، بارتفاع 28 سنتيمترا عن الأربعاء، فيما وصل منسوب نهر عطبرة إلى 13.82 متر، وذلك بزيادة 25 سنتيمترا.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

الإمارات تبدأ في تطبيق نظام تقنية استخلاص الماء من الهواء

22492-ارتفاع-درجات-الحرارة--(5)

مشروع بحثي يظهر ارتفاع درجة حرارة أرض الكويت 11 درجة في 7 سنوات

r

رسميا.. أمر رئاسي تونسي يعلق عمل البرلمان شهرا قابلة للتمديد

w

السعودية تفتح أبوابها للسياح لأول مرة بعد الجائحة

w

واشنطن تعتزم فرض عقوبات تستهدف المسيّرات الإيرانية

8

لبنان يفقد أحد كبار علمائه الشيخ خليل الميس

أخبار متعلقة
1-1453517

هبوط 12 طائرة إثيوبية اضطراريا في مطار الخرطوم

60fe92974c59b74c3a5688ea

السودان تناقش مع مصر تطورات أزمة سد النهضة

ال

السودان.. حالة طوارئ لمواجهة فيضان متوقع في سد مروي

720211914356638971986

الفيضانات تجتاح 12 مدينة وسط الصين

60f55af1423604474e16cd32

إثيوبيا توجه رسالة لمصر والسودان بعد نجاح الملء الثاني لسد النهضة

7202118112435507243032

حصيلة وفيات الأمطار الغزيرة في مومباي الهندية ترتفع إلى 33 وفاة