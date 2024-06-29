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السبت، 29-06-2024 12:47 م

تحذير من الأرصاد المصرية للمصطافين على شواطئ البحر المتوسط

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الوكيل الإخباري- وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر تحذيرات عاجلة للمصطافين على شواطئ البحر المتوسط خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وناشدت الهيئة العامة المصطافين بتوخي الحيطة والحذر على الشواطئ جراء اضطراب الملاحة البحرية اليوم على مسطح البحر المتوسط، حيث يصل ارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.5 متر)، ويستمر الاضطراب يومي السبت والأحد.

ويشهد اليوم السبت انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وفقًا للأرصاد المصرية.

ومن المتوقع اليوم أن يسود "طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وحار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مع نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في مناطق من شمال الصعيد، ومائل للحرارة رطبًا ليلاً على أغلب الأنحاء، ومعتدل الحرارة رطبًا على السواحل الشمالية".

ومن المتوقع أيضًا السبت استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات.

وسجلت القاهرة العظمى اليوم 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 29.

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RT


 




 

 


 

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